Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in ein Firmenlager in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Zwischen Freitag, 21.01.2022, und Montag, 24.10.22, 07.00 Uhr, wurde in eine Lagerhalle in der Dr. Walter-Bruch-Straße eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Tor Zugang zu dem o.g. Firmenlager. Hier suchten sie nach Wertsachen und stahlen schließlich eine Reihe von Gegenständen wie mehrere Drahtrollen, einen Bohrhammer, einen Schlagschrauber und anderer kleinere Werkzeuge. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch beziehungsweise den Tätern machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell