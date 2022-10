POL-WND: Mehrere Polizeieinsätze auf dem St. Wendeler Kirmesplatz am Samstag, 22.10.2022

St. Wendel (ots) - Am Samstagabend zw. 18:00 Uhr und 00:45 Uhr des Folgetages wurde ein in der St. Wendeler Tiefgarage abgestelltes Mercedes-Benz Cabriolet SLS AMG von einem unbekannten Täter aufgeschlitzt. Im Anschluss griff der Täter durch das entstandene Loch und öffnete die Fahrertür. Entwendet wurde nichts. Hinweise an die Polizei St. Wendel. Tel. 06851-8980 Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

