Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl in der Marpinger Kirche

St. Wendel (ots)

Am Freitag kam es gegen 15:45h in der katholischen Kirche in Marpingen zu einem Diebstahl. Während einer Beerdigung auf dem neben der Kirche befindlichen Friedhof betrat ein bislang unbekannter Mann die Kirche und entwendet eine schwarze Bluetooth Box der Marke JBL. Der Mann soll die Kirche durch den Nebeneingang betreten haben. Hinweise an die Polizei St. Wendel. Tel. 06851-8980

