Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Fahrzeuge in St. Wendel beschädigt

St. Wendel (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hatte am Dienstagvormittag ein Auge auf den PKW der Geschädigten geworfen. Diese hat das Fahrzeug zuvor auf einem Schotterparkplatz in der Jahnstraße abgestellt. Als sie zurückkam bemerkte sie, dass an ihrem PKW das Emblem des Fahrzeugherstellers gewaltsam herausgehebelt und entwendet worden war. Ähnlich ging es einer weiteren Fahrzeugführerin. Dieser hatte ihren PKW auf dem Parkplatz neben der Bahntrasse in St. Wendel für mehrere Tage abgestellt. Als sie zurückkam musste sie leider feststellen, dass Unbekannte die Frontscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen hatten.

