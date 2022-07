POL-Lebach: Umweltsünder in Saarwellingen

Lebach (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 23.07.2022, kam es in der Mottener Straße in Lebach zu mehreren Diebstählen aus Pkw und einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. In einem Fall konnte von dem Geschädigten ein Tatverdächtiger dabei betroffen werden, als dieser gerade in seinem Pkw saß und versuchte das Handschuhfach zu öffnen. Auf Ansprache flüchtete die Person in Richtung Heeresstraße. ...

mehr