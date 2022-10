POL-WND: Einbruch in ein Wochenendhaus im Bereich Furschweiler

St. Wendel (ots) - Am Dienstag, 25.10.2022, gg. 03.00 Uhr, wurde in der Straße "Im Hochweg" in einen PKW eingebrochen, der vor einem Wohnhaus abgestellt war. Ein Zeuge beobachtete wie 2 unbekannte Täter an diesem PKW, einem grauen PKW der Marke Opel, die Seitenscheibe einschlugen. Ob im Anschluss etwas aus dem PKW entwendet wurde, steht derzeit noch nicht sicher fest. Im Anschluss versuchten die beiden Täter sich noch ...

