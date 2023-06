POL-S: Mann überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitag (23.06.2023) in der Marktstraße einen 40-jährigen Mann ausgeraubt. Der Täter versetzte dem 40-Jährigen, der aufgrund einer Behinderung an einer Krücke gehen muss, gegen 16.00 Uhr einen Tritt an den Oberschenkel. Gleichzeitig zog er an dessen Umhängetasche, entwendete daraus einen Geldbeutel und flüchtete anschließend in unbekannte ...

