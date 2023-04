Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Diebstahl aus Wohnung - Zeugenaufruf

Plaue (ots)

Zwei unbekannte Täter verschafften sich am Sonntagmorgen unberechtigten Zutritt zu eine Wohnung, in Plaue. Nachdem die 33-jährige Wohnungsinhaberin nach einem Spaziergang ihre Wohnung betrat, vergaß sie den Haustürschlüssel von Außen abzuziehen. Diese Gelegenheit, so die Wohnungstür öffnen zu können, nahmen die zwei unbekannten männlichen Täter wahr und betraten hierüber den Flur. Dort fanden sie eine Handtasche, Bargeld und diverse Schlüssel vor. Als die Wohnungsinhaberin Geräusche wahrnahm schaute sie nach und traf auf die Täter im Flur. Beherzt schrie sie die Täter an, worauf sie von ihrer Tat abließen, die Tasche fallen ließen und die Flucht zu Fuß in unbekannte Richtung antraten. Die Täter werden auf ca. 25 bis 30 Jahre geschätzt, sind zwischen 1,75m und 1,80m groß und waren dunkel bekleidet. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Tätern geben können, sich mit der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau, telefonisch (03677/601124), unter Nennung der Bezugsnummer 0110469/2023, in Verbindung zu setzen.(rk)

