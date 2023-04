Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Tönisvorst-Vorst (ots)

In der Zeit vom 07.04.2023 bis 28.04.2023 gelangten bislang unbekannte Täter an die Rückseite eines freistehenden Einfamilienhauses auf dem Graverdyk in Tönisvorst-Vorst. Dort schoben sie eine Rolllade hoch, schlugen das Fenster ein und gelangten so ins Haus. Sie durchsuchten sämtliche Räume und zerschlugen sanitäre Einrichtungen. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (383)

