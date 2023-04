Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Kontrolltag für mehr Radfahrsicherheit - Bilanz

Kreis Viersen (ots)

Das Wetter wird besser, die Temperaturen steigen und so auch die Anzahl derer, die sich in der Freizeit aufs Rad und aufs Pedelec schwingen. Leider kommt es immer wieder zu Unfällen. Meist aus Unachtsamkeit machen Menschen Fehler, die dann zu einem Unfall führen können. Eine der Hauptunfallursachen sind Fehler beim Abbiegen. Die Polizei Viersen war gestern erneut verstärkt unterwegs und kontrollierte gleichermaßen Autofahrende wie Radfahrende. Verstöße wurden geahndet, aber vor allem führten die Einsatzkräfte viele Gespräche, um für die Gefahren zu sensibilisieren. Schwerpunkte der Kontrollen waren die Städte Viersen, Nettetal, Willich und Kempen. Die Einsatzkräfte ahndeten über 190 Verstöße. In 35 Fällen wurden die Radfahrenden verwarnt. Erfreulich ist, dass in nur zwei Fällen die Radelnden ihr Mobiltelefon in der Hand hielten. Weniger erfreulich ist, dass in 28 Fällen von Pkw-Fahrenden Vorfahrtsregeln missachtet wurden. Deshalb unser Apell: Schalten Sie einen Gang zurück und nehmen Sie Rücksicht auf die anderen Verkehrsteilnehmer. Schauen Sie genau hin -und zwar in alle Richtungen, bevor Sie abbiegen. /wg (381)

