Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fußgängerin angefahren

Bergneustadt (ots)

Eine Fußgängerin ist am Donnerstagnachmittag (5. Januar) auf der Kölner Straße an einem Fußgängerüberweg am Kreisverkehr Othestraße / Hauptstraße von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Um 16:15 Uhr fuhr ein 67-jähriger Bergneustädter mit seinem Audi von der Straße "Im Stadtgraben" kommend in den Kreisverkehr. Er beabsichtigte seine Fahrt auf der Kölner Straße in Richtung Wiedenest fortzusetzen. Auf dem Fußgängerüberweg kam es dabei zur Kollision mit einer 23-jährigen Bergneustädterin, welche die Kölner Straße aus Richtung Aldi kommend, überqueren wollte. Die 23-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen; ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 67-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu; an seinem Wagen entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell