Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hundekot entsorgt - Streit eskaliert

Eisenach (ots)

Am gestrigen Abend kam es in der Rebhanstraße zu einer Streitigkeit zwischen einer 33- und einer 38-Jährigen. Die 33-Jährige war mit ihrem Hund unterwegs, welcher sich während des Spaziergangs erleichterte. Sie hob den Kot ordnungsgemäß auf und entsorgte ihn jedoch in der Mülltonne der anderen Beteiligten. Dies nahm die 38-Jährige zum Anlass für ein klärendes Gespräch, zunächst an der Wohnanschrift und dann auf der Straße. Aus dem Gespräch wurde ein Streit, der letztlich in einer handfesten Auseinandersetzung mündete. Im Ergebnis erwartet beide Damen jetzt eine Anzeige wegen Körperverletzung. (db)

