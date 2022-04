Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit LKW Reifen

Gotha (ots)

Ein 36-jähriger Fahrer eines LKW befuhr am gestrigen Abend, gegen 21.00 Uhr die B247 von Schwabhausen in Richtung Gotha. Auf Höhe der Kreuzung zur Dr.-Troch-Straße löste sich ein Reifen des LKW und traf das Fahrzeug eines 21-Jährigen an der Beifahrerseite. Es entstand unfallbedingter Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell