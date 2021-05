Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Lobbach-Lobenfeld: Von Fahrbahn abgekommen und geflüchtet; Mietfahrzeug Totalschaden; Zeugen gesucht

Lobbach-Lobenfeld (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam ein zunächst unbekannter Autofahrer mit einem Renault Zoe (Mietfahrzeug) auf der Fahrt von Spechbach nach Lobenfeld, kurz vor dem Ortseingang von Lobenfeld in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug blieb mehrere Meter unterhalb der Straße in einer Böschung liegen. Der unbekannte Autofahrer flüchtete.

Ein Zeuge wurde gegen 0.50 Uhr durch einen lauten Knall wach und verständigte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung wurde ein 18-jähriger Fußgänger kurz vor 2 Uhr in Wiesenbach angehalten, nachdem ein weiterer Zeuge der Polizei zuvor über einen Fußgänger auf der L 532 bei Langenzell informiert hatte.

Es stellte sich schnell heraus, dass der 18-Jährige in Verbindung zum Unfallfahrzeug stand. In seiner ersten Vernehmung gab er an, dass ihm der Renault in Helmstadt-Bargen gestohlen worden sei. Eine unbekannte Dame in einem "roten Mercedes" hätte ihn daraufhin ein Stück des Weges in eine südhessische Gemeinde mitgenommen.

Darüber hinaus ist noch nicht geklärt, ob zum Zeitpunkt des Unfalls noch eine zweite Person im Fahrzeug war. Dahingehend wird ebenfalls ermittelt.

Das Auto, das total beschädigt wurde -Sachschaden: ca. 20.000.- Euro- wurde sichergestellt. Der Führerschein des 18-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Ob die erste Aussage des 18-Jährigen eine Schutzbehauptung darstellt oder der Realität entspricht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen des Unfalls, insbesondere die Autofahrerin des "roten Mercedes" von der der 18-Jährige mitgenommen worden sein will; werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell