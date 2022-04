Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Motorroller verunfallt

Gotha (ots)

Gestern Abend, gegen 18.50 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall von der Weimarer Straße gemeldet. Hierbei befuhr eine 18-jährige Fahrerin eines Motorrollers die B7 von Tüttleben in Richtung Gotha. In einer Linkskurve verlor die Frau aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die 18-Jährige kam auf einem angrenzenden Feld mit ihrem Motorroller zum Liegen. Am Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden, die Frau wurde schwer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (jd)

