LPI-GTH: Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz

Dornheim (Ilm-Kreis) (ots) - Am Ostermontag, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 11.00 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einem Diebstahlsdelikt. Bislang unbekannt gebliebene Täter entwendeten ungefähr drei Meter Kupferfallrohr von einer Kirche. Das Beutegut hat einen Wert von circa 500 Euro. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0090032/2022) in Verbindung zu ...

