Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Passant ausgeraubt- Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitag (23.06.2023) in der Marktstraße einen 40-jährigen Mann ausgeraubt. Der Täter versetzte dem 40-Jährigen, der aufgrund einer Behinderung an einer Krücke gehen muss, gegen 16.00 Uhr einen Tritt an den Oberschenkel. Gleichzeitig zog er an dessen Umhängetasche, entwendete daraus einen Geldbeutel und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde leicht am Bein verletzt. Bei dem Täter soll es sich um einen zirka 30 Jahre alten Mann mit dunklem Teint und einem kurzen Kinnbart handeln, der mit einem blauen T-Shirt und einer Jeanshose bekleidet war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell