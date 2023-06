Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Einbrecher bei Ladendiebstahl ertappt und festgenommen

Stuttgart-Möhringen (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmittag (22.06.2023) einen 44 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Warenhaus an der Rembrandtstraße Zigaretten gestohlen zu haben und im Januar in ein Haus an der Saarlandstraße eingebrochen zu sein. Ein Detektiv beobachtete den Tatverdächtigen, wie er gegen 12.10 Uhr eine Zigarettenpackung einsteckte und an der Kasse lediglich andere Waren bezahlte. Er sprach den 44-Jährigen an und übergab ihn den alarmierten Polizeibeamten. Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige in der Nacht zum 12.01.2023 an einem Einbruch in der Saarlandstraße beteiligt gewesen sein soll, bei dem ein Kellerfenster aufgedrückt und Werkzeug und Maschinen im Wert von knapp 1.800 Euro erbeutet worden sein sollen. Der wohnsitzlose Tatverdächtige mit polnischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Freitags (23.06.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Grund des Einbruchs vom 11. auf den 12.01.2023 einem Haftrichter vorgeführt.

