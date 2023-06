Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in einer Praxis

Stuttgart-Mitte (ots)

Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen hat es am Donnerstag (22.06.2023) in einer Praxis an der Sophienstraße gebrannt. Ein Zeuge wählte kurz vor 23.00 Uhr den Notruf, nachdem er Feuer in der Praxis wahrnahm. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr brachen die Tür zur verschlossenen Praxis auf und löschten den Brand, der offenbar in der Teeküche ausgebrochen war. Zwei Frauen im Alter von 45 und 52 Jahren, die sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude aufgehalten hatten, erlitten durch die entstandene Rauchentwicklung leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Das Branddezernat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell