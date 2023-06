POL-S: 18-Jähriger ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen (22.06.2023) einen 45-Jährigen im Bereich des Schillerplatzes ausgeraubt. Der 45 Jahre alte Mann hielt sich am frühen Morgen mit einer fünfköpfigen Gruppe am Schlossplatz auf. Gemeinsam begaben sie sich gegen 05.00 Uhr in eine Tiefgarage am Schillerplatz, wo ihm eine der Personen unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Kurz darauf ...

