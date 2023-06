Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer nach Auffahrunfall schwer verletzt

Stuttgart-Nord (ots)

Ein 31 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall mit einem VW Golf am Donnerstagnachmittag (22.06.2023) in der Stresemannstraße schwer verletzt worden. Der 31-Jährige war gegen 15.30 Uhr mit seiner Kawasaki in Richtung Am Kochenhof unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Oskar-Schlemmer-Straße fuhr er auf den verkehrsbedingt stehenden Golf einer 55-Jährigen auf und stürzte. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Beamte sperrten für die Dauer der Unfallaufnahme und der noch andauernden Reinigungsarbeiten wegen ausgelaufener Betriebsstoffe die beiden Fahrspuren in Richtung Am Kochenhof. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Stand: 16.45 Uhr

