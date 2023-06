Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gruppe raubt 45-jährigen Mann aus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen (22.06.2023) einen 45-Jährigen im Bereich des Schillerplatzes ausgeraubt. Der 45 Jahre alte Mann hielt sich am frühen Morgen mit einer fünfköpfigen Gruppe am Schlossplatz auf. Gemeinsam begaben sie sich gegen 05.00 Uhr in eine Tiefgarage am Schillerplatz, wo ihm eine der Personen unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Kurz darauf merkte er, dass ihm jemand seinen Geldbeutel mit mehreren Tausend Euro Bargeld aus der Hosentasche zog. Anschließend flüchtete die Gruppe. Der 45-Jährige lief zur Königstraße und sprach dort eine Polizeistreife an. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den leicht verletzten Mann. Einer der Männer soll 18 bis 20 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß und sehr schlank gewesen sein. Er trug eine schwarz-graue Basecap, ein weißes T-Shirt, eine dunkle Jogginghose und soll arabisch gesprochen haben. Ein zweiter Täter wird als 20 bis 25 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß und mit einem Oberlippenbart beschrieben. Er trug eine Musikbox und hatte eine kurze Hose sowie ein schwarzes T-Shirt an. Auch er soll arabisch gesprochen haben. Zudem soll eine zirka 18 bis 22 Jahre alte Frau bei der Gruppe gewesen sein, die blonde Haare hatte und ein weißes Oberteil trug. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

