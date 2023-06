POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch (21.06.2023) in ein Bürogebäude an der Rosenbergstraße eingebrochen. Die Diebe hebelten zwischen 20.00 Uhr am Dienstag und 07.45 Uhr am Mittwoch ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen unter anderem vier Laptops im Wert von etwa 12.000 Euro und entkamen unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an ...

mehr