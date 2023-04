Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, B 14, Lkr. Tuttlingen) Kontrolle über Auto verloren und gegen Stützmauer gefahren - 7000 Euro Schaden

Aldingen, B 14, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Unfall und einem dabei entstandenen Sachschaden an einem Fiat Panda in Höhe von rund 7000 Euro ist es am Donnerstagabend in einer scharfen Linkskurve der Bundesstraße 14 bei Aldingen gekommen. Eine 21 Jahre junger Mann fuhr gegen 20.40 Uhr mit einem Fiat Panda von der Einmündung L 433 (Denkingen) / B 14 kommend in Richtung Rottweil. In der folgenden, nach links verlaufenden sogenannten "Käskellerkurve" verlor der 21-Jährige die Kontrolle über den Fiat und prallte mit diesem gegen eine Stützmauer. Nach der Kollision drehte sich der Wagen und blieb beschädigt auf der Fahrbahn stehen. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den jungen Autofahrer zur Untersuchung vorsorglich in eine Klinik. Er konnte danach wieder entlassen werden, nachdem keine Verletzungen festgestellt wurden. Während der Unfallaufnahme musste die B 14 im Bereich der Kurve kurzzeitig gesperrt werden. Nach Räumung der Unfallstelle und Abtransport des beschädigten Autos durch einen Abschleppdienst konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

