Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Nach Fahrfehler mit einem VW Up im Schaufenster eines Schuhgeschäftes gelandet

Zimmern ob Rottweil (ots)

Vermutlich nach einem Fahrfehler ist eine ältere Autofahrerin am Donnerstagvormittag, kurz vor 11.15 Uhr, mit einem VW Up in der Schaufensterscheibe eines Schuhgeschäftes an der Straße Steinhäuslebühl gelandet. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Die Frau befand sich mit dem elektrisch betriebenen VW Up, in welchem auch ein Kleinkind saß, auf einem Parkplatz unmittelbar vor dem Schuhgeschäft, als der Wagen aus bislang nicht bekannten Gründen ungewollt vorwärts fuhr, gegen die Schaufensterscheibe des Geschäftes prallte und, nachdem die Scheibe zu Bruch gegangen war, schon halb im Schuhgeschäft stehend stecken blieb. Sowohl die beiden Insassen im Auto als auch die Personen im Schuhgeschäft kamen mit dem Schrecken davon und es wurde niemand verletzt. Der beim Unfall entstandene Sachschaden an dem Auto und dem Ladengeschäft steht noch nicht fest. Zur Bergung des im Fensterrahmen eingekeilten Fahrzeuges musste die Feuerwehr Zimmern eingesetzt werden, die unter der Leitung von Frank Scherfer mit zwei Fahrzeugen anrückte und schließlich den VW Kleinwagen aus dem Geschäft ziehen konnte. Die Polizei Rottweil hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

