Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen-Neuhaus, B14, Lkr. Tuttlingen) Geschwindigkeitsmesseinrichtung mit Farbspray beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Aldingen-Neuhaus, B14, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochmittag, in der Zeit zwischen 12.55 Uhr und 13.00 Uhr, eine Geschwindigkeitsmesseinrichtung beschädigt, die in Aldingen-Neuhaus am Fahrbahnrand der Bundesstraße 14 aufgestellt war. Zur Tat nutzte der Unbekannte eine Farbspraydose mit dunkelgrauer Lackfarbe und sprühte damit die Messeinrichtung ein. Die Polizei Spaichingen hat entsprechende Ermittlungen wegen der begangenen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu der Tat.

