Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, BAB 81, Immensitzbrücke) In die Leitplanken der Autobahn gekracht - 40000 Euro Schaden

Geisingen, BAB 81, Immensitzbrücke (ots)

Ein wirtschaftlicher Totalschaden an einem Audi in Höhe von rund 40000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend auf der nassen und teils mit Schneematsch bedeckten Bundesautobahn A 81 im Bereich der Immensitzbrücke kurz vor der Autobahnanschlussstelle Geisingen auf der Richtungsfahrbahn Stuttgart ereignet hat. Gegen 19 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit einem schwarzen Audi A4 Avant auf der A 81 von Singen in Richtung Stuttgart. Auf der Gefällstrecke, etwa drei Kilometer vor der Autobahnanschlussstelle Geisingen im Bereich der Immensitzbrücke geriet der Wagen, an dem keine Winterreifen angebracht waren, auf der teils mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Schleudern, kam nach rechts von der Autobahn ab und prallte in die Schutzplanken. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Der total beschädigte Audi musste abgeschleppt werden.

