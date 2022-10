Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221026-4-pdnms Verkehrsunfall, Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Am 26.10.2022 um 11.14 Uhr ereignete sich auf der Fockbeker Chaussee in Rendsburg ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 31-jährige beabsichtigte mit ihrem Hyundai von einem Grundstück auf die Fockbeker Chaussee zu fahren. Dabei übersah sie den in Richtung Fockbek fahrenden PKW der Marke MG. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Wobei sich der Hyundai um die eigene Achse drehte und der MG links auf den Gehweg zum Stehen kam. Durch den Zusammenstoß wurde die 31 Jahre alte Fahrerin in ihren Hyundai eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus ihrem PKW befreit werden. Sie kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Das 5 Jahre alte Kind, das in einem Kindersitz im Hyundai saß, konnte durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug geholt werden. Es wurde leicht verletzt in die Imlandklinik gefahren. Da auch der 78 Jahre alte Fahrer des MG über Schmerzen klagte, wurden er ebenfalls in die Imlandklinik eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fockbeker Chaussee für knapp 60 Minuten vollgesperrt. Anschließend wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Schadenshöhe beträgt 42.000,--EUR.

