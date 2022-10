Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221026-3-pdnms Wohnungsbrand nach Fettexplosion, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Am 25.10.2022 um 19.02 Uhr wurde ein Feuer in einem MFH in der Schützenstraße in Neumünster gemeldet. Dort war die Mutter einer vierköpfigen Familie gerade dabei, das Essen für die Familie vorzubereiten. Dabei entzündete sich ein Feuer, dass die Mutter mit Wasser zu löschen versuchte. Was folgte war eine Fettexplosion, bei der sich das Feuer noch weiter ausbreitete. Die 40-jährige erlitt dadurch Brandverletzungen an ihren Füßen und Händen. Sie wurde in eine Spezialklinik nach Lübeck gefahren. Die beiden 12 und 4 Jahre alten Kinder blieben unverletzt. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

