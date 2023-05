Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Scheibe von Tür eingeschlagen und in Geschäft in Frankfurter Straße eingebrochen: Polizei bittet um Hinweise auf Täter

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren: Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Geschäft für Handyreparaturen in der Frankfurter Straße in Kassel eingebrochen. Die Einbrecher hatten mit einem Werkzeug die Glasscheibe der Eingangstür des Geschäfts eingeschlagen und waren so in den Laden gelangt. Dort entwendeten sie mehrere Mobiltelefone, verschiedenes Zubehör, einen Laptop sowie eine noch unbekannte Anzahl an Paketen aus dem Paket-Shop, der sich ebenfalls in dem Geschäft befindet. Offenbar über ein Fenster zum Hinterhof ergriffen die Täter anschließend die Flucht und weiter in unbekannte Richtung. Die genaue Tatzeit ist derzeit noch nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

