POL-KS: Unbekannte Auto-Aufbrecher bauen Navigationsgeräte aus: Zeugen in Baunatal gesucht

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Auf festeingebaute Navigationsgeräte in geparkten Autos haben es bislang unbekannte Pkw-Aufbrecher in der Nacht zum heutigen Mittwoch in Baunatal-Großenritte abgesehen. Bislang meldeten sich vier betroffene Fahrzeugbesitzer, wobei es sich in allen Fällen um Pkw des Herstellers VW handelte. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, ist bislang nicht bekannt, wann genau die Täter in der Nacht zuschlugen. In der Keltenstraße hatten die Auto-Aufbrecher einen schwarzen VW Touran auf noch unbekannte Art und Weise aufgebrochen und anschließend fachmännisch das Navigationsgerät ausgebaut und entwendet. Bei einem weiteren in der Keltenstraße abgestellten Fahrzeug, einem grauen VW Multivan, schlugen die Täter eine Scheibe ein und erbeuteten neben dem Navigationsgerät auch ein Apple IPad. In der Rosebachstraße und im Trineweg waren ein weißer VW Beetle und ein schwarzer VW Tiguan die Ziele der Auto-Aufbrecher, die auch in diesen beiden Fällen auf gleiche Art und Weise vorgingen.

Zeugenhinweise zu den Taten werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell