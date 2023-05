Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht mit 10.000 Euro Schaden in Uhlenhorststraße: Ermittler suchen Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Brasselsberg:

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich am Sonntag in der Zeit zwischen 11 und 15 Uhr in der Uhlenhorststraße in Kassel ereignet hat. Ein Mann aus Kassel hatte in diesem Zeitraum sein Auto, einen grauen Audi SQ2, am rechten Fahrbahnrand geparkt. Bei seiner Rückkehr zum Pkw musste er den erheblichen Unfallschaden an der vorderen linken Fahrzeugseite und der Fahrertür feststellen, die der Straße zugewandt waren. Vom Verursacher des Schadens in Höhe von 10.000 Euro, der vermutlich beim Vorbeifahren gegen den abgestellten Audi gestoßen war, fehlte jede Spur. Aufgrund des Schadens spricht vieles dafür, dass es sich um ein größeres Fahrzeug oder einen Lkw gehandelt hat.

Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell