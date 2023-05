Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei verhaftet Tatverdächtige nach versuchtem Einbruch in Kiosk: Festnahme am Tatort

Kassel (ots)

Kassel, Rothenditmold:

Unsanft wurde in der Nacht zum heutigen Dienstag die Bewohnerin einer Mietswohnung in der Wolfhager Straße gegen 03:30 Uhr durch laute Geräusche geweckt. Zwei Personen versuchten sich gewaltsam Zugang zu einem Kiosk zu verschaffen. Das Zerstören der Türfüllung verursachte über einen längeren Zeitraum laute Geräusche. Als der jungen Dame klar wurde, dass sie Zeugin eines Einbruchs war, rief sie unmittelbar die Polizei. Sie beschrieb die Tatverdächtigen und schilderte ihre Wahrnehmungen. Vermutlich aufgrund der sich annähernden Polizeikräfte ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flohen in zunächst unbekannte Richtung. Zum Tatort entsandte Kriminalpolizisten des Kriminaldauerdienstes konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, in unmittelbarer Nähe zum Tatort jedoch zwei Personen antreffen, auf die die Personenbeschreibung zutraf. Die beiden polizeibekannten in Kassel wohnhaften Männer im Alter von 26 und 27 Jahren wurden festgenommen und für die weiteren erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht. Die Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen dauern an.

