POL-FR: Bad Bellingen: Einbruch in Autobahn-Rastanlage

Am Sonntag, 21.08.2022, gegen 01.25 Uhr, wurde erneut in die Autobahn-Rastanlage an der A 5 Bad Bellingen eingebrochen. Zwei unbekannte, maskierte Personen hebelten eine Tür auf um in den Verkaufsraum sowie in das Restaurant der Rastanlage zu gelangen. Nach Sachlage hielten sich die beiden Unbekannten nur kurz in dem Gebäude auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

