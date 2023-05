POL-KS: Schrecksbach (Schwalm-Eder-Kreis): Tödlicher Motorradunfall zwischen Neukirchen und Schrecksbach (L3156)

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

Ein 45-jähriger Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis befuhr gegen 20:38 Uhr mit seinem Krad die Landstraße 3156 aus Richtung Neukirchen kommend in Richtung Schrecksbach. Auf einem abschüssigen Streckenabschnitt kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und in der Folge auf dem unbefestigten Seitenstreifen zu Fall. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er noch in ein Krankenhaus verbracht, wo er jedoch kurz nach Einlieferung verstarb. Am Krad entstand Totalschaden. Die L3156 war für den Zeitraum der Rettungs-und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. Die Polizeistation Schwalmstadt hat unter Einbindung der Staatsanwaltschaft Marburg die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

