Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Pkw-Brand in Waldau: Ermittler gehen von Brandstiftung aus und suchen Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

In der Nacht zum Sonntag kam es in der Nürnberger Straße in Kassel, nahe der ehemaligen B 83, zum Brand eines grauen Seat Cupra Ateca. Das Feuer war von einem Anwohner gegen 0:15 Uhr entdeckt worden. Die von ihm alarmierten Feuerwehr hatte den auf dem Parkstreifen am Kleingartenverein abgestellten SUV im weiteren Verlauf gelöscht, wobei der Pkw komplett ausgebrannt und ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 35.000 Euro entstanden war. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben die Ermittlungen übernommen und das beschlagnahmte Fahrzeugwrack sowie die Brandstelle am heutigen Montag in Augenschein genommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen sie davon aus, dass der Pkw vorsätzlich angesteckt worden war. Hinweise auf das Motiv des oder der unbekannten Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben und den Ermittlern des K 11 Täterhinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell