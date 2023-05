Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sachbeschädigung durch brennenden Kinderwagen: Polizei sucht nach Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: Kassel-Wesertor: Unbekannte steckten am frühen Sonntagmorgen einen Kinderwagen in der Hartwigstraße, Hausnummer 12 in Brand. Bewohner stellten den Brand gegen 06:00 Uhr fest und konnten das Feuer mit einem Eimer Wasser löschen. Da der Kinderwagen in dem Durchgang eines Mehrfamilienhauses abgestellt war, wurde durch Rauch und Ruß die Gebäudehülle beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefahr für die Bewohner des Hauses.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

