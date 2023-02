POL-KA: (KA) Kraichtal - Diebstahl aus Baucontainer

Karlsruhe (ots) - Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten bislang Unbekannte in der Zeit von Freitagabend bis Montagsmorgen bei Einbrüchen in Büroräume in der Karlsruher Südweststadt. Die unbekannten Täter drangen zwischen Freitag, 19:00 Uhr und Montag, 07:20 Uhr auf bislang unbekannte Weise in ein Bürogebäude in der Poststraße ein. Im Inneren ...

mehr