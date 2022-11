Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Max-Stromeyer-Straße verletzt

Konstanz (ots)

Bei einem Unfall am Freitagabend auf der Max-Stromeyer-Straße ist ein Radfahrer verletzt worden. Eine 35 Jahre junge Ford-Fahrerin bog auf Höhe einer Bäckerei von der Max-Stromeyer-Straße nach links auf den Parkplatz eines Baumarktes ab. Dabei stieß die Frau mit einem Radfahrer zusammen, der auf dem dortigen Radweg ordnungsgemäß entgegenkam. Trotz Vollbremsung beider Fahrer kollidierte der Radler mit dem quer zum Radweg stehenden Auto und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro, den Schaden am Auto schätzte die Polizei auf rund 1.000 Euro.

