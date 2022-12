Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Täter reißen Handys aus der Auslage - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

08.12.2022, 17.13 Uhr

Am Donnerstagnachmittag entwendeten zwei unbekannte Täter gewaltsam vier Handys und eine Uhr aus den Auslagen eines Telekommunikationsshops in der Porschestraße in Wolfsburg und flüchteten unerkannt.

Am späten Donnerstagnachmittag betraten zwei unbekannte Männer ein Telekommunikationsgeschäft in der Wolfsburger Fußgängerzone. Die Verkäufer waren durch eine größere Anzahl von Kunden beschäftigt, was die Täter umgehend ausnutzten. Ehe sich die Mitarbeiter des Shops versahen, ergriffen die Täter vier hochwertige, gesicherte Handys sowie eine Uhr und rissen die Gegenstände gewaltsam aus der Auslage. Im Anschluss liefen sie aus dem Geschäft und flüchteten in Richtung der City-Galerie. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen, konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Beide Täter hatten kurze, dunkle Haare und ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Beide trugen Sneaker und helle Hosen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder die Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, die Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu informieren.

