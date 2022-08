Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbruch

Weimar (ots)

In den Keller eines Mehrfamilienhauses in Bad Berka brach am Montag ein unbekannter Täter ein. Zwischen 13:00 Uhr und 21:00 Uhr verschaffte sich der Dieb Zutritt zu dem Wohnblock in der Blankenhainer Straße und hier zu den Räumlichkeiten im Keller. In der Folge brach er das Kellerabteil eines 21-jährigen Bewohners auf und entwendete hieraus einen E-Scooter im Wert von mehr als 500 Euro. Unerkannt konnte der Täter mit dem Beutegut verschwinden.

