Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 18-Jährige im Linienbus sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Oebisfelder Straße, Haltestelle Allerwiesen 07.12.2022, 09.45 Uhr

Am Mittwochvormittag wurde eine junge Frau auf der Fahrt von Wolfsburg nach Vorsfelde in einem Linienbus von einem unbekannten Mann sexuell belästigt. Die Polizei erhofft sich Hinweise von Zeugen.

Die 18-Jährige war am frühen Mittwochvormittag von Wolfsburg kommend mit dem Bus auf dem Weg nach Vorsfelde, als sie plötzlich von einem hinter ihr sitzenden jungen Mann unsittlich berührt wurde. Die junge Frau reagierte sofort und forderte den Unbekannten lautstark auf, dies sofort zu unterlassen. Der Täter stand umgehend auf und nutzte die Gelegenheit den Bus, der in dem Moment an der Haltestelle Allerwiesen hielt, zu verlassen. Dann entfernt er sich in unbekannte Richtung. Nachdem sich die junge Frau von dem Schock erholt hatte, erstattete sie eine Anzeige bei der Polizei. Dabei stellte sich heraus, dass die 18-Jährige bereits Ende Oktober einen ähnlichen Vorfall mit dem unbekannten Täter erlebt hatte. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 18 bis 22 Jahre alten Mann mit hellbraunen kurzen Haaren und einem leichten Bart handeln.

Die Ermittler hoffen nun, dass Fahrgäste Hinweise zu dem Täter geben können und sich telefonisch unter der Rufnummer 05361/4646-0 bei der Polizei in Wolfsburg melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell