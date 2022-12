Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Ladendieb mit Messer in der Hosentasche - 27-Jähriger begeht Verbrechen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

07.12.2022, 10.30 Uhr

Einen Diebstahl mit Waffen verübte am Mittwochvormittag ein 27 Jahre alter Ladendieb aus Wolfsburg. Der 27-Jährige wurde gegen 10.30 Uhr dabei beobachtet, wie er in einer Parfümerie in der Porschestraße eine Flasche Parfüm in seiner Jackentasche verschwinden ließ.

Als ein Angestellter des Geschäfts ihn daraufhin ansprach flüchtete der 27-Jährige. Seine Flucht dauerte jedoch nicht lange an, denn ein aufmerksamer Zeuge hatte die Szenerie beobachtet, stellte den Ladendieb wenige Meter später und übergab ihn der alarmierten Polizei.

Bei der Durchsuchung des 27 Jahre alten Mannes fanden die Beamten in der Hosentasche in Messer. Der Umstand, dass der Täter beim Diebstahl eine Waffe bei sich führte qualifiziert den Diebstahl als Vergehen, zu einem Verbrechenstatbestand, der mit Freiheitsstrafen von einem bis zu zehn Jahren bestraft werden kann.

In dem Rucksack, den der 27-Jährige bei sich führte fanden die Beamten weiteres Diebesgut, welches sichergestellt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder aus polizeilicher Obhut entlassen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell