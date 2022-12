POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Berliner Ring 06.12.2022, 16.50 Uhr Um sich im Besitz der entwendeten Ware zu halten hat ein 39 Jahre alter Kunde am Dienstagnachmittag einen räuberischen Diebstahl begangen. Der 39-Jährige war gegen 16.50 Uhr in auffälliger Art und Weise in einem Lebensmittelmarkt am Berliner Ring unterwegs. Dies beobachtete eine Angestellte und als der 39-Jährige den Kassenbereich passierte ohne etwas zu ...

