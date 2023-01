Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Leinefelde (ots)

Am Samstag, dem 31.12.2022 gegen 22:55 Uhr setzten unbekannte Täter in der Einsteinstraße in Leinefelde eine Papiercontainer in Brand indem sie vermutlich Feuerwerskörper in den Container warfen. Durch die Feuerwehr wurde der Container gelöscht, der Container wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Schaden etwa 500,-EUR

