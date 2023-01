Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Böllerverbot

Heiligenstadt (ots)

Am Sonntag, dem 01.01.2023 gegen 00:10 Uhr stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Eichsfeld in der Wilhelmstraße in Heiligenstadt zwei Personen fest, die sich nicht an das bestehende Verbot zum Abbrennen von Feuerwerkskörpern im Innenstadtbereich hielten. Da die Personen trotz Aufforderung dies zu unterlassen erneut Feuerwerkskörper zündeten wurde gegen beide eine Ordnungswidrikeitenanzeige gefertigt.

