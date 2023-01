LPI-NDH: Verkehrsunfall

Nordhausen (ots) - In den frühen Anbendstunden wurde der Inspektionsdienst Nordhausen und die Feuerwehr Kleinbodungen alamiert, da in der Lindengasse ein Schornstein brennt. Gegen 00:45 Uhr ereignete sich ein gleichgelagerter Einsatz in der Ortschaft Woffleben, in der dortigen Straße der Freundschaft. Bei beiden Fällen handelte es sich um Schornsteinbrände, welche durch die entsprechenden Wehren schnell gelöscht ...

mehr