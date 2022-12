LPI-NDH: Berauscht am Steuer unterwegs

Wiehe (ots) - In den Morgenstunden gegen 01:00 Uhr kam die Feuerwehr in Wiehe, Am Bürgergarten zum Einsatz. Durch Unbekannte wurde der Inhalt eines Altkleidercontainers in Brand gesetzt. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Um Hinweise an die PI Kyffhäuser bzw. die Polizeistation Artern wird gebeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: ...

