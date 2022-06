FW-EN: Vier Einsätze am Dienstag: Reitunfall am Ahlenberg und Ölaustritt in den Hengsteysee

Feuerwehr Herdecke

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke war am Dienstag mehrfach im Einsatz. Gegen 9:33Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einer Tierrettung in den Kirchender Dorfweg aus. Eine Kraftstoffspur musste um 11:43 Uhr im Bereich Hermann-Oberth-Straße, Lilienthalstraße beseitigt werden.

Ein Reitunfall ereignete sich gegen 15:58 Uhr in einer Reithalle am Ahlenberg. Ersthelfer agierten hier vorbildlich. Eine 55-jährige Patientin aus Dortmund wurde bei dem Unfall schwerverletzt. Nach der Erstversorgung durch Notärztin und Rettungsdienst wurde die Patientin mit dem Rettungshubschrauber "Christoph 8" in eine Bochumer Spezialklinik transportiert. Der Hubschrauber landete dazu in der Nähe des Hofes. Die Feuerwehr sicherte Start- und Landung des Hubschraubers und unterstützte bei der rettungsdienstlichen Behandlung. Einsatzdauer für Löschfahrzeug und Einsatzführungsdienst 60 Minuten. Leider wurde die Feuerwehr auf der Anfahrt auf der Wittbräucker Straße behindert. Mehrere Verkehrsteilnehmer machten leider keine freie Bahn. Die Feuerwehr appelliert an die Vernunft: Bitte setzen Sie den Blinker nach rechts, fahren weitgehend nach rechts und reduzieren Ihre Geschwindigkeit und lassen die Einsatzfahrzeuge passieren. Fahren Sie bitte nicht vor den Einsatzfahrzeugen vorweg.

Eine Gewässerverunreinigung wurde am Abend um 21:19 Uhr vom Hengsteysee gemeldet. Offenbar trat aus unbekannten Gründen aus einem Kraftwerk geringfügig Öl aus. Die Feuerwehr setzte mit dem Rettungsboot "Albert Jungheim" eine Ölsperre und konnte eine weitere Ausbreitung auf den See verhindern. An der Einsatzstelle erschien auch die Untere Wasserbehörde sowie der Betreiber der Anlage. Diese veranlassten Folgemaßnahmen durch ein Fachunternehmen. Diese konnten erst in der Nacht abgeschlossen werden. Ein Wasserrettungszug in Kombination mit einem Umweltschutzzug war 90 Minuten im Einsatz.

Am heutigen Dienstag musste die Feuerwehr um 11:32 Uhr abermals zur Hermann-Oberth-Straße ausrücken. Hier mussten wieder Kraftstoffflecken abgestreut werden. Hinweise zum Verursacher nimmt gerne das Ordnungsamt unter 611-216 entgegen.

