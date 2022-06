Feuerwehr Herdecke

FW-EN: 8 Einsätze: Unruhige Pfingsten für die Feuerwehr - Mehrere Kleineinsätze und eine Menschenrettung

Viel zu tun hatte die Freiw. Feuerwehr auch nach dem Brandeinsatz in der Goethestraße. Immer wieder mussten die ehrenamtlichen Kräfte zu insgesamt acht Einsätzen ausrücken. Daher verliefen die Pfingsttage alles andere als ruhig.

Ein Papiercontainer brannte am Samstag um 0:23 Uhr im Kirchender Dorfweg. Dieser wurde unter Atemschutz mit einem C-Rohr vollständig gelöscht. Das gleiche Einsatzstichwort ging um 7:11 Uhr ein. Hier brannten zwei Container am Westender Weg (Parkplatz KITA). Auch hier wurde die Brandbekämpfung seitens der Feuerwehr vorgenommen. Die Polizei war vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eine hilflose Person hinter einer Wohnungstür wurde am Samstag um 10:14 Uhr aus dem Dahlienweg gemeldet. Nachbarn hatte die Betroffene mehrere Tage nicht gesehen. Kurz bevor die Feuerwehr die Wohnungstür öffnen wollte, erschien die Dame mit einem Taxi an der Einsatzstelle. Sie war mehrere Tage im Krankenhaus. Der Einsatz wurde abgebrochen. Alarm in guter Absicht. Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr waren hier 45 Minuten im Einsatz.

Um 11:07 Uhr wurde wieder eine hilflose Person hinter der Wohnungstüre gemeldet. Diesmal aus der Berliner Straße. Die Feuerwehr öffnete hier die Tür. In der Wohnung befand sich keine Person. Der Einsatz wurde abgebrochen und an die Polizei übergeben.

Ebenfalls wurde um 16:32 Uhr eine hilflose Person hinter der Wohnungstüre aus der Straße Zur alten Schule gemeldet. Noch auf der Anfahrt zur Einsatzstelle konnte der Einsatz abgebrochen werden.

Eine Menschenrettung wurde dann um 16:40 Uhr aus dem Ortsteil Westende gemeldet. Eine weibliche Person (24) wurde hier erfolgreich mit der Drehleiter gerettet. Ein Hilfeleistungszug war 90 Minuten im Einsatz. Weitere Details zum Einsatz werden zum Schutz der Patientin nicht bekannt gegeben.

Ein Heimrauchmelder schlug in der Nacht zu Pfingstsonntag um 0:51 Uhr in der Goethestraße Alarm. Die Feuerwehr öffnete die Tür zur betroffenen Wohnung. In der Nutzungseinheit konnte kein Auslösegrund erkannt werden. Die Wohnung wurde wieder ordnungsgemäß mit einem neuen Schloss ausgestattet und verschlossen. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

Ein hilfloser Falke wurde dann am Pfingstsonntag um 9:58 Uhr in der Straße Ender Mark gerettet. Er wurde behutsam eingefangen und dann mit zur Feuerwache genommen. Die Rufbereitschaft des Ordnungsamtes transportierte das schöne Tier dann zu einer speziellen Wildvogelstation nach Hattingen.

